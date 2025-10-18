Ричмонд
Ударами ФАБ уничтожено элитное подразделение ВСУ «Скала»

Элитное подразделение украинских военнослужащих «Скала» было частично уничтожено в результате ударов фугасных авиационных бомб (ФАБ) в районе села Коломийцы. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Читать далее.