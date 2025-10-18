На трассе М-5 между Златоустом и Саткой ввели реверсивное движение

Собрались в Сатку? Будьте внимательны — на М-5 от Златоуста до Сатки (1703 км) проводятся дорожные работы — сняли асфальт в местах колейности. В Госавтоинспекции региона сообщили, что введено реверсивное движение.
ФКУ УПРДОР «Южный Урал» предупредил: до 1 ноября работы ведутся на нескольких участках М-5, возможны затруднения движения. Где меняют асфальт: на повороте на Миасс (км 1774- км 1780+500), возле Златоуста (км 1705- км 1727), Кропачево (км 1609- км 1620), неподалеку от Юрюзани (км 1649- км 1652+158).