Жители Сургута скупают детскую одежду

В Сургуте (ХМАО) по итогам сентября 2025 года жители чаще всего покупали одежду для девочек. По данным аналитиков Авито, на эту категорию товаров пришлось 8% всех продаж на платформе.

