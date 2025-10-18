Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти полсотни сбитых дронов и усиление ударов по ВСУ на фронте: карта СВО на 18 октября

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 18 октября средствами ПВО были уничтожены 41 украинский беспилотник над регионами страны. Так, из общего числа дронов 12 были сбиты над Брянской областью, по пять — в Калужской области и Республике Башкортостан, три — в Московской области. Кроме того, по два БПЛА ликвидировали в Белгородской и Орловской областях, а по одному — в Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областях. Еще шесть беспилотников сбиты над акваторией Черного моря.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 18 октября средствами ПВО были уничтожены 41 украинский беспилотник над регионами страны. Так, из общего числа дронов 12 были сбиты над Брянской областью, по пять — в Калужской области и Республике Башкортостан, три — в Московской области. Кроме того, по два БПЛА ликвидировали в Белгородской и Орловской областях, а по одному — в Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областях. Еще шесть беспилотников сбиты над акваторией Черного моря.

Читать далее.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше