Почти полсотни сбитых дронов и усиление ударов по ВСУ на фронте: карта СВО на 18 октября

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 18 октября средствами ПВО были уничтожены 41 украинский беспилотник над регионами страны. Так, из общего числа дронов 12 были сбиты над Брянской областью, по пять — в Калужской области и Республике Башкортостан, три — в Московской области. Кроме того, по два БПЛА ликвидировали в Белгородской и Орловской областях, а по одному — в Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областях. Еще шесть беспилотников сбиты над акваторией Черного моря.