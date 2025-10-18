В Иркутской области наградили 15 многодетных отцов

В Иркутске прошла торжественная церемония вручения почетного знака «Отцовская доблесть», учрежденного губернатором Игорем Кобзевым. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, накануне всероссийского Дня отца эту награду получили 15 многодетных мужчин из разных уголков области.
— Мы чествуем отцов, которые стали настоящим примером для своих детей, активно участвуют в их воспитании и вносят вклад в развитие наших территорий, — сказал заместитель губернатора Анатолий Прокопьев во время церемонии.
Отбор кандидатов проводился на конкурсной основе — из 40 заявок комиссия выбрала 15 самых достойных претендентов. Все они получили не только почетный знак, но и единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что иркутские ветераны Великой Отечественной войны стали Почетными гражданами региона.