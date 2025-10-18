Овчинский: в III квартале павильон «Макет Москвы» посетили 150 тыс. человек

Выставочный павильон «Макет Москвы», расположенный на Сиреневой аллее ВДНХ, стал одним из самых популярных мест на выставке. С июля по сентябрь этого года его посетили около 150 тысяч москвичей и туристов, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Посетители павильона приехали из различных стран и городов. В третьем квартале было организовано 13 тематических мероприятий, приуроченных к значимым датам, таким как День города, День строителя, пятилетие программы комплексного развития территорий, а также Дни семьи, любви и верности, российского кино и знаний.
«Павильон “Макет Москвы” — уникальное пространство, где посетителям в увлекательном формате рассказывают о развитии Москвы. Они узнают о том, как столица меняла свой облик на протяжении веков. Так, с июля по сентябрь 2025 года для гостей павильона провели более 150 обзорных и тематических экскурсий, около 150 интерактивных викторин, а также свыше 1,4 тысячи светотехнических представлений. Всего в третьем квартале “Макет Москвы” посетили около 150 тысяч человек», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
«Макет Москвы» продолжает играть важную роль в культурной и образовательной жизни города, предоставляя возможность увидеть столицу с высоты птичьего полета и узнать о её прошлом, настоящем и будущем. Особенно популярными стали мероприятия, приуроченные к международным и российским праздникам, которые позволили гостям не только узнать больше о Москве, но и участвовать в интерактивных активностях.
Посетить павильон можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника. Для получения подробной информации, расписания световых шоу и записи на экскурсии можно обратиться на сайт www.maketmoskvy.ru или в мобильное приложение «Макет Москвы», а также по телефонам: +7 (925) 237−37−28 и +7 (925) 237−37−29.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о начале приема заявок на творческий конкурс фотографий «Геометрия прогресса». Участие могут принимать как профессиональные фотографы, так и любители независимо от возраста и места проживания. Конкурс направлен на демонстрацию архитектурного облика столицы и комфортной городской среды, а также новых жилых комплексов, парков и мостов. Участники смогут запечатлеть динамику и гармонию большого города через объектив своей камеры.