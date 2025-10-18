Овчинский: в III квартале павильон «Макет Москвы» посетили 150 тыс. человек

«Павильон “Макет Москвы” — уникальное пространство, где посетителям в увлекательном формате рассказывают о развитии Москвы. Они узнают о том, как столица меняла свой облик на протяжении веков. Так, с июля по сентябрь 2025 года для гостей павильона провели более 150 обзорных и тематических экскурсий, около 150 интерактивных викторин, а также свыше 1,4 тысячи светотехнических представлений. Всего в третьем квартале “Макет Москвы” посетили около 150 тысяч человек», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.