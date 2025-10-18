В Новочеркасске прошла встреча с летчиком-космонавтом Николаем Чубом

После экскурсии состоялась пресс-конференция. Николай Чуб поделился впечатлениями от полета, рассказал, каково впервые увидеть Землю из иллюминатора и вернуться домой после года, проведенного в невесомости. Также он поделился опытом подготовки к космическим полетам, рассказал о жизни на орбите и значении современных технологий в освоении космоса. В финале встречи показали фотофильм о работе Чуба на МКС.