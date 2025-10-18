В Новочеркасске прошла встреча с летчиком-космонавтом Николаем Чубом

Герой России, летчик-космонавт Николай Чуб посетил город Новочеркасск Ростовской области, где в том числе встретился со школьниками. Популяризация космической отрасли отвечает задачам национального проекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Николай Чуб побывал в центре тренажеростроения и подготовки персонала. Там ему показали новейшие тренажеры, созданные новочеркасскими инженерами. Среди них — динамический симулятор «Марсоход», который позволяет почувствовать себя исследователем Красной планеты. Также гостю продемонстрировали систему обезвешивания для имитации внекорабельной деятельности космонавта. Во встрече с космонавтом, помимо работников центра, приняли участие и школьники — выпускники центра космического образования молодежи (ЦКОМ).
После экскурсии состоялась пресс-конференция. Николай Чуб поделился впечатлениями от полета, рассказал, каково впервые увидеть Землю из иллюминатора и вернуться домой после года, проведенного в невесомости. Также он поделился опытом подготовки к космическим полетам, рассказал о жизни на орбите и значении современных технологий в освоении космоса. В финале встречи показали фотофильм о работе Чуба на МКС.
Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. По нацпроекту планируется в несколько раз нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, создать перспективные средства выведения на орбиту, перейти на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.