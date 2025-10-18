В Калининграде научились прогнозировать ход восстановления после инсульта

«Применение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в медицине — это не просто тренд, это качественно новый уровень понимания патологических процессов. Создаваемые нами алгоритмы позволяют интегрировать огромный массив клинических и лабораторных данных, чтобы выявлять сложные, неочевидные закономерности и предоставлять врачу персонализированный прогноз рисков для каждого конкретного пациента», — отметила научный сотрудник Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта БФУ им. И. Канта Наталья Шушарина.