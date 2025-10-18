Ричмонд
В Калининграде научились прогнозировать ход восстановления после инсульта

Ученыe использовали технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.

Алгоритм машинного обучения, который прогнозирует восстановление пациентов после инсульта, разработали ученые Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта в Калининградской области по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в вузе.

Сначала ученые провели комплексное клиническое обследование 342 человек — оно выявило показатели, ухудшающие прогноз метаболического синдрома. Затем с помощью глубокого анализа данных и методов машинного обучения они разработали специальный алгоритм. Он может предсказать исход острого ишемического инсульта, оценить риск осложнений острого коронарного синдрома и выявить вероятность развития сочетанных кардиоцеребральных нарушений (одновременного поражения сердца и головного мозга). Также они нашли способ прогнозировать нейропсихологические расстройства.

«Применение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в медицине — это не просто тренд, это качественно новый уровень понимания патологических процессов. Создаваемые нами алгоритмы позволяют интегрировать огромный массив клинических и лабораторных данных, чтобы выявлять сложные, неочевидные закономерности и предоставлять врачу персонализированный прогноз рисков для каждого конкретного пациента», — отметила научный сотрудник Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта БФУ им. И. Канта Наталья Шушарина.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.