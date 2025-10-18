Золотую ложку для обуви продают в Челябинске

Изделие мастеров-оружейников в форме ложки для обуви продают в Челябинске. Фабрика назначила за неё цену в 75 тысяч рублей. Соответствующее предложение появилось на популярном сайте объявлений.
Читать далее.
Изделие мастеров-оружейников в форме ложки для обуви продают в Челябинске. Фабрика назначила за неё цену в 75 тысяч рублей. Соответствующее предложение появилось на популярном сайте объявлений.
Изделие мастеров-оружейников в форме ложки для обуви продают в Челябинске. Фабрика назначила за неё цену в 75 тысяч рублей. Соответствующее предложение появилось на популярном сайте объявлений.
Читать далее.