Золотую ложку для обуви продают в Челябинске

Изделие мастеров-оружейников в форме ложки для обуви продают в Челябинске. Фабрика назначила за неё цену в 75 тысяч рублей. Соответствующее предложение появилось на популярном сайте объявлений.

