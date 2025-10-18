В Башкирии за сутки выявили 46 пьяных водителей

За последние 24 часа в Башкирии в ходе профилактических рейдов сотрудники Госавтоинспекции задержали 46 водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии. Трое из них уже ранее привлекались к ответственности за аналогичное нарушение. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.