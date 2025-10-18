В Башкирии за сутки выявили 46 пьяных водителей

За последние 24 часа в Башкирии в ходе профилактических рейдов сотрудники Госавтоинспекции задержали 46 водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии. Трое из них уже ранее привлекались к ответственности за аналогичное нарушение. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.
Всего за сутки инспекторы зафиксировали более 1400 случаев нарушения правил дорожного движения. Среди задержанных оказались 15 человек, продолжавших ездить за рулем после лишения водительских прав, и еще 38 граждан, вообще не имевших прав на управление транспортным средством.
Также было выявлено 43 опасных маневра с выездом на полосу встречного движения в запрещенных местах, что создавало реальную угрозу для других участников дорожного движения.
