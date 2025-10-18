Десерт за 5 минут: 3 рецепта яблок в микроволновке, которые тают во рту

Как видите, чтобы побаловать себя изысканным десертом, не нужны ни время, ни особые кулинарные навыки. Микроволновка творит чудеса, а яблоки в ней раскрываются по-новому. Экспериментируйте с начинками, находите свои любимые сочетания и делитесь этим рецептом тепла с близкими. Готовьте с удовольствием!