Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На границе Румынии на КПП Скуляны — огромные очереди: Жители Молдовы массово едут на шоппинг в Яссы

В связи с этим гражданам рекомендуют выбрать для пересечения границы КПП Костешты, КПП Леова, КПП Кагул.

Источник: Комсомольская правда

На границе с Румынией образовались километровые очереди: молдаване массово едут на шопинг в Яссы.

На пограничном пункте пропуска Скуляны образовались большие очереди автомобилей. По данным пограничной полиции, жители Молдовы массово направляются в соседний город Яссы на выходные для шопинга и отдыха.

Из-за повышенного потока гражданам рекомендуют выбирать альтернативные пункты пересечения границы — Костешты, Леова и Кагул, где движение остаётся менее загруженным. Пограничные службы Румынии и Молдовы принимают меры для ускорения прохождения контроля и разгрузки КПП Скуляны.