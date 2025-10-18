На границе Румынии на КПП Скуляны — огромные очереди: Жители Молдовы массово едут на шоппинг в Яссы

На границе с Румынией образовались километровые очереди: молдаване массово едут на шопинг в Яссы.
На пограничном пункте пропуска Скуляны образовались большие очереди автомобилей. По данным пограничной полиции, жители Молдовы массово направляются в соседний город Яссы на выходные для шопинга и отдыха.
Из-за повышенного потока гражданам рекомендуют выбирать альтернативные пункты пересечения границы — Костешты, Леова и Кагул, где движение остаётся менее загруженным. Пограничные службы Румынии и Молдовы принимают меры для ускорения прохождения контроля и разгрузки КПП Скуляны.