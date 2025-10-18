«Им нечем гордиться»: Отец Илона Маска сравнил Москву с Вашингтоном и Лондоном

«Это (Москва), безусловно, самая впечатляющая столица в мире», — сказал Эррол Маск.
Он отметил, что президенту США Дональду Трампу пришлось ввести солдат в Вашингтон для борьбы с преступностью на улицах, а в Лондоне на вас могут плеснуть кислотой, пока вы прогуливаетесь по тротуару.
«Так что я не думаю, что им есть чем гордиться в данный момент», — считает Маск-старший.
Кстати, Эррол Маск побывал в Москве в июне этого года на «Форуме будущего-2050». Город произвёл на него неизгладимое впечатление, чем-то напомнив Рим. Отец богатейшего в мире человека призвал людей избавиться от предрассудков и хотя бы раз в жизни посетить «лучший город Земли».
Больше материалов о событиях и тенденциях в столице — ищите в разделе «Москва» на Life.ru.