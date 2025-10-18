Ричмонд
На Солнце произошли две сильные вспышки

В ночь с пятницы на субботу на поверхности Солнца были зафиксированы две мощные вспышки класса М. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

