В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества под видом трудоустройства

Мошенники под видом работодателей стали предлагать россиянам работу и просить копии документов и данные банковских карт. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Парламентарий отметил, что такие схемы обмана становятся особенно опасными на фоне растущей цифровизации рынка труда, когда большинство коммуникаций с работодателями происходит онлайн. Также, по его словам, многие россияне доверяют электронным письмам и объявлениям в соцсетях, не проверяя их подлинность.
Немкин указал, что мошенники применяют различные методы обмана: требуют внести «предоплату» за обучение, а иногда просят прислать копии паспорта, ИНН, СНИЛС и даже номера банковских карт якобы для оформления договора. Полученные данные злоумышленники используют для кражи личной информации и денежных средств.
Любое настойчивое требование передать деньги или конфиденциальные данные должно стать сигналом для соискателя проверить легитимность компании. В качестве мер предосторожности Немкин советует изучать отзывы о работодателе, искать официальный сайт и юридический адрес.
— Также важно помнить, что законопослушные работодатели не требуют оплаты от соискателей за трудоустройство или стажировку, — добавил депутат в беседе с РИА Новости.
Ранее прокуратура выпустила видеоролик, в котором наглядно показала, какие последствия ждут человека, поверившего в уловку телефонных мошенников о якобы помощи ФСБ.