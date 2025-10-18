В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества под видом трудоустройства

Парламентарий отметил, что такие схемы обмана становятся особенно опасными на фоне растущей цифровизации рынка труда, когда большинство коммуникаций с работодателями происходит онлайн. Также, по его словам, многие россияне доверяют электронным письмам и объявлениям в соцсетях, не проверяя их подлинность.