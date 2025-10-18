Некоторые минчане смогут купить квартиры по $880 за квадратный метр. Подробности пишет площадка недвижимости Realt.by со ссылкой на газету «Минский курьер».
В Смолевичах, который является городом-спутником Минска, продолжают строиться дома для очередников. Сейчас достраивают два шестиэтажных дома. В них смогут въехать воспитатели и учителя, которые работают в государственных учреждениях образования.
Согласно решению Мингорисполкома, для названных сотрудников будут выделены 33 квартиры. Стоимость квадратного метра составит от 2601 до 2605 рублей (примерно 880 долларов). В эту цену входит также и выполнение внутренних отделочных работ: линолеум, плитка, обои.
При строительстве предусмотрено предоставление гражданам государственной финансовой поддержки в порядке и на условиях, которые были определены указом № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений».
Заявления от сотрудников сферы образования, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы и желающих построить квартиры, будут приниматься по 16 ноября 2025 года.
Кстати, самая дорогая квартира продана в Минске за $770 000 с ценой «квадрата» $6350.
Тем временем Мингорисполком раскрыл, где будут строить новое жилье в Минске.
А еще Мингорисполком высказался о зачистке частного сектора в Минске.