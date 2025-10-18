Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Некоторые минчане смогут купить квартиры по $880 за квадратный метр

Кто из минчан сможет купить квартиры по $880 за квадратный метр.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые минчане смогут купить квартиры по $880 за квадратный метр. Подробности пишет площадка недвижимости Realt.by со ссылкой на газету «Минский курьер».

В Смолевичах, который является городом-спутником Минска, продолжают строиться дома для очередников. Сейчас достраивают два шестиэтажных дома. В них смогут въехать воспитатели и учителя, которые работают в государственных учреждениях образования.

Согласно решению Мингорисполкома, для названных сотрудников будут выделены 33 квартиры. Стоимость квадратного метра составит от 2601 до 2605 рублей (примерно 880 долларов). В эту цену входит также и выполнение внутренних отделочных работ: линолеум, плитка, обои.

При строительстве предусмотрено предоставление гражданам государственной финансовой поддержки в порядке и на условиях, которые были определены указом № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений».

Заявления от сотрудников сферы образования, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы и желающих построить квартиры, будут приниматься по 16 ноября 2025 года.

Кстати, самая дорогая квартира продана в Минске за $770 000 с ценой «квадрата» $6350.

Тем временем Мингорисполком раскрыл, где будут строить новое жилье в Минске.

А еще Мингорисполком высказался о зачистке частного сектора в Минске.