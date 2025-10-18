В Тамбове прошел интенсив по молодежному предпринимательству

Интенсив по молодежному предпринимательству состоялся 13−15 октября в Тамбове по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в правительстве Тамбовской области.
В ходе образовательного интенсива региональные команды обсудили региональные стратегии развития, проанализировали успешные кейсы молодых компаний и создали собственные проекты привлечения молодежи в сферу предпринимательства. Также в программу интенсива была включена бизнес-мастерская. После завершения мероприятия команды регионов приступят к реализации собственных планов, направленных на поддержку молодого предпринимательства, а итоговым событием станет Всероссийский слет региональных команд, который пройдет в Москве с 21 по 23 ноября.
«Молодые предприниматели активно пользуются мерами государственной поддержки. Для них организуются комплексные образовательные программы, акселерационные проекты, программы ускоренного роста и наставничества. Глава области Евгений Алексеевич Первышов нацеливает на создание благоприятной экосистемы для старта и развития молодежного бизнеса, повышение конкурентоспособности молодых предпринимателей. Обучая региональные команды, мы ожидаем увеличение вклада молодежного бизнеса в экономику региона в долгосрочной перспективе», — отметила заместитель главы Тамбовской области Наталия Макаревич.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.