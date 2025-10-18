В Тамбове прошел интенсив по молодежному предпринимательству

В ходе образовательного интенсива региональные команды обсудили региональные стратегии развития, проанализировали успешные кейсы молодых компаний и создали собственные проекты привлечения молодежи в сферу предпринимательства. Также в программу интенсива была включена бизнес-мастерская. После завершения мероприятия команды регионов приступят к реализации собственных планов, направленных на поддержку молодого предпринимательства, а итоговым событием станет Всероссийский слет региональных команд, который пройдет в Москве с 21 по 23 ноября.