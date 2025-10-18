Ричмонд
Губернатор Ростовской области поручил развивать туризм Верхнего Дона

Глава региона посетил муниципалитеты.

Источник: Правительство Ростовской области

В Ростовской области начнут развивать туристический потенциал Верхнего Дона. Об этом заявил глава региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Во время визита в муниципалитет губернатор осмотрел набережную и музей в станице Казанской, а также проверил состояние ремонта дороги, соединяющей станицу и хутор Поповку.

Особое внимание уделили созданию нового проекта под названием «Верхний Дон», который станет своеобразным путеводителем по местным традициям, культуре и кулинарии. По словам губернатора, Верхний Дон имеет огромный потенциал для развития.

Юрий Слюсарь поручил своему заместителю разработать детальную концепцию развития туризма в районе, ориентированную на привлечение гостей и популяризацию уникальных особенностей местности.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области силы ПВО отразили ночную атаку беспилотников.

