Губернатор Ростовской области поручил развивать туризм Верхнего Дона

В Ростовской области начнут развивать туристический потенциал Верхнего Дона. Об этом заявил глава региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
Во время визита в муниципалитет губернатор осмотрел набережную и музей в станице Казанской, а также проверил состояние ремонта дороги, соединяющей станицу и хутор Поповку.
Особое внимание уделили созданию нового проекта под названием «Верхний Дон», который станет своеобразным путеводителем по местным традициям, культуре и кулинарии. По словам губернатора, Верхний Дон имеет огромный потенциал для развития.
Юрий Слюсарь поручил своему заместителю разработать детальную концепцию развития туризма в районе, ориентированную на привлечение гостей и популяризацию уникальных особенностей местности.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области силы ПВО отразили ночную атаку беспилотников.