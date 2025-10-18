В Подпорожье Ленобласти прошли уроки предпринимательства для молодежи

Уроки предпринимательства состоялись для студентов филиала Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина в городе Подпорожье и учащихся Подпорожского политехнического техникума в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.
Занятия провели индивидуальный предприниматель Анастасия Атаджанова и самозанятая Анна Верюжская. На встрече ребята узнали о предпринимательстве и мерах поддержки, на которую могут рассчитывать при открытии собственного бизнеса.
Учащиеся познакомились с понятием культуры делового общения, а также в интерактивном режиме приняли участие в имитации деловых переговоров с представителями различных государственных, коммерческих и общественных структур при создании бизнеса. Ребята активно дискутировали и задавали интересные вопросы, касающиеся сферы предпринимательства.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.