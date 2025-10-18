В Подпорожье Ленобласти прошли уроки предпринимательства для молодежи

Уроки предпринимательства состоялись для студентов филиала Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина в городе Подпорожье и учащихся Подпорожского политехнического техникума в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.