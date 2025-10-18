Движение на развязке КАД и Кронштадтского шоссе полностью перекрыли до 22 октября

Как уточняется в сообщении, на съезде С10 (выезд из Кронштадта в сторону Горской) производятся работы по реконструкции транспортной развязки КАД и Кронштадтского шоссе (126+500 км). Для этого с 08:00 18 октября до 08:00 22 октября движение автомобилей и общественного транспорта по съезду С10 полностью перекрыто.