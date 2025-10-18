В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда

В Самаре продолжается подключение жилых домов к теплу. По данным на 17 октября теплом обеспечили 99,5% жилого фонда.
Кроме того, на данный момент теплее стало практически во всех соцучреждениях:
— 224 школы из 224;
— 306 объектов здравоохранения из 307;
— 226 детских садов из 227;
— 232 учреждения спорта, культуры и дополнительного образования из 234.
Звонки принимаются по телефонам:
8−846−337−90−07 (пн-пт 8.30−17.30).
8−846−266−54−54 (круглосуточно).
Также напомним, что горячие линии организованы в каждом районе города.