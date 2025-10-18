«Белоруснефть» сказала, как решает проблему с очередями на АЗС после слов Лукашенко

«Белоруснефть» назвала варианты решения проблемы с очередями на АЗС. Подробности озвучили в пресс-службе «Белоруснефти».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что белорусы жалуются на большие очереди на АЗС из-за кофе. После этого МВД создало рейдовые группы для контроля на АЗС после слов главы государства.
В «Белоруснефти» уточнили, что для избежания возможных очередей у колонок, в период особенной интенсификации трафика АЗС будут усиливаться дополнительным персоналом. Так, в том случае, если топливораздаточные колонки будут заняты автомобилями неоправданно долго, то операторы сообщат об этом их владельцам. В том числе сообщать будут и по громкой связи.
В организации также заметили, что на АЗС Беларуси установлено 140 терминалов самообслуживания. И подчеркнули, что их количество будет увеличиваться. В «Белоруснефти» напомнили и про мобильное приложение.
Ранее «Белоруснефть» сказала о ситуации с топливом на АЗС после слов президента Беларуси Александра Лукашенко.
Тем временем Лукашенко объяснил, что вызывает у него нехорошую реакцию: «Обнаглели до такой степени — что только не пишут».
Кроме того, Лукашенко сказал, кого из белорусов нельзя потерять из-за колоссального спроса.