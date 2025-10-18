В Ростовской области аграрии завершают сев озимых на площади 2,3 млн гектаров

В Ростовской области завершается сев озимых, об этом рассказали в правительстве донского региона. Уточняется, что с 1 сентября аграрии засеяли озимыми культурами уже 2,3 млн га из запланированных 2,8 млн га. Это составляет 81% от общего плана. Более 75% посевов уже обработаны минеральными удобрениями. Особенно высокие темпы работ демонстрируют северные районы, где засеяно почти 91% запланированных площадей.
Сообщается, что губернатор Юрий Слюсарь во время рабочей поездки в северные районы провел встречи с аграриями, где обсудили итоги уборочной и планы на будущий сезон. Особое внимание уделили вопросам государственной поддержки. Аграрии интересовались компенсацией затрат на горюче-смазочные материалы и удобрения, возможностями использования льготных кредитов для покупки техники и откорма скота, а также новыми программами обновления парка сельхозмашин.
Губернатор анонсировал новшество — регион начинает применять технологию управления осадками по опыту Ставрополья.
— Планируем начать в ближайшее время, — отметил Юрий Слюсарь. — Эта мера защитит от капризов природы и поможет повысить урожайность.
Что касается уборочной кампании, то северные районы показали хорошие результаты. В Шолоховском районе собрали 108,3 тысячи тонн зерна с урожайностью 34,6 ц/га, в Верхнедонском — 119,9 тысячи тонн с урожайностью 34,1 ц/га. Это выше среднеобластного показателя в 26 ц/га.
Сейчас на Дону продолжается уборка поздних культур — обработано более 56% площадей. Валовой сбор составил 189,5 тысячи тонн при урожайности 22,6 ц/га. Масличные культуры убраны с 888 тысячи га, получено 833 тысяч тонн урожая. Общий сбор ранних зерновых в этом году составил 8,3 млн тонн против 11 млн тонн в прошлом году.
