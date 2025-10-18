В Ростовской области аграрии завершают сев озимых на площади 2,3 млн гектаров

В Ростовской области завершается сев озимых, об этом рассказали в правительстве донского региона. Уточняется, что с 1 сентября аграрии засеяли озимыми культурами уже 2,3 млн га из запланированных 2,8 млн га. Это составляет 81% от общего плана. Более 75% посевов уже обработаны минеральными удобрениями. Особенно высокие темпы работ демонстрируют северные районы, где засеяно почти 91% запланированных площадей.