Адвокат рассказала, когда суд учтет мнение ребенка при разводе родителей

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Суд учтет мнение ребенка о том, с кем из родителей он хочет остаться после развода, только в случае, если ему уже исполнилось 10 лет, сообщили РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова.
«Опрос ребенка в суде для выражения личного мнения допустим лишь по достижении ребенком десятилетнего возраста», — сказала она РИА Новости.
Адвокат уточнила, что если ребенок младше, но родители хотят представить суду его мнение, то можно обратиться к специалисту в сфере детско-родительских отношений и получить письменное заключение, либо же в судебной инстанции заявить ходатайство о назначении судебной экспертизы по данному вопросу. «Судебная экспертиза является платной процедурой, кто о ней ходатайствует, тот ее и оплачивает», — напомнила Кузьминова.
Она отметила, что в рамках экспертизы ребенка до 10 лет не опрашивают эксперты, для этого в зависимости от возраста предусмотрены разные методики: рисунки, анкетирование.
Ребенок старше 10 лет уже может выразить в суде свое мнение, с кем же из родителей хочет проживать. «При этом при самом опросе в зале суде ни один из родителей присутствовать не будет, это позволит минимизировать психологическое воздействие на ребенка при выражении мнения», — добавила адвокат.