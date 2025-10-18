Адвокат рассказала, когда суд учтет мнение ребенка при разводе родителей

Ребенок старше 10 лет уже может выразить в суде свое мнение, с кем же из родителей хочет проживать. «При этом при самом опросе в зале суде ни один из родителей присутствовать не будет, это позволит минимизировать психологическое воздействие на ребенка при выражении мнения», — добавила адвокат.