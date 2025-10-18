Треть пассажирского транспорта в Омске ездят с нарушениями правил

Сегодня, 18 октября, были подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Пассажирский транспорт». За несколько часов автоинспекторы проверили около 200 единиц регулярного пассажироперевозящего транспорта и выявили почти 60 нарушений, сообщает телеграм-канал «Омская полиция».
Грубейшим нарушением отличился водитель пассажирского автобуса «ПАЗ Вектор». Он, подвергая опасности пассажиров, выехал в линию с неисправным рулевым управлением и неработающими световыми приборами. К более мелким нарушениям отнесены следующие: водители пассажирского транспорта управляли транспортным средством, не пристегнувшись ремнем безопасности; не подавали сигналов перед началом движения при перестроении и повороте; у некоторых водителей отсутствовал тахограф.
Также автоинспекторами были выявлены нарушения другого плана: один водитель передвигался без полиса ОСАГО, еще один перевозил пассажиров, не имея документа, дающего на это право. У мужчины, которого остановили на улице 1-й Трамвайной, отсутствовала категория D. Он был отстранен от управления автобусом.