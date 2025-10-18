Треть пассажирского транспорта в Омске ездят с нарушениями правил

Также автоинспекторами были выявлены нарушения другого плана: один водитель передвигался без полиса ОСАГО, еще один перевозил пассажиров, не имея документа, дающего на это право. У мужчины, которого остановили на улице 1-й Трамвайной, отсутствовала категория D. Он был отстранен от управления автобусом.