Сколько ДТП происходит в Казахстане, рассказали в МВД

В Министерстве внутренних дел состоялось расширенное заседание коллегии, где подвели итоги проделываемой работы за 9 месяцев 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

На заседании сообщили, что за девять месяцев по республике зарегистрировано свыше 26 тысяч ДТП.

«При этом в результате принятых мер наблюдается снижение числа погибших на дорогах. Министр подчеркнул, что, несмотря на небольшое снижение, за каждой цифрой стоит человеческая жизнь. В этой связи он поручил усилить патрулирование на трассах, увеличить количество нарядов, пересмотреть маршруты патрулирования и активно внедрять цифровые решения контроля за дорожным движением», — говорится в сообщении.

Ночью 18 октября в результате столкновения автомобилей BMW и Chevrolet Cobalt в Алматы пострадали люди.