В Крыму процветает свадебный туризм

«Крым привлекает пары со всей России, от Краснодарского края до Алтая. Пик свадебного сезона приходится на август-сентябрь, однако полуостров пользуется спросом круглый год. Наиболее популярными локациями для торжеств становятся приморские города — Ялта, Алушта, Феодосия, Керчь, Саки, Черноморский район, а также исторический Бахчисарай и столица — Симферополь», — рассказала первый замминистра.
По словам Пельо, в Крыму активно развивается свадебный туризм. Лидером по числу регистраций браков гостей полуострова стала Алушта, где зарегистрировано 223 пары молодоженов, которые приехали в Крым из других российских регионов.
Симферопольский районный отдел ЗАГС и отдел ЗАГС Симферополя зарегистрировали почти по 200 пар молодоженов-туристов. Чуть меньше таких брачующихся в Ялте — 190 пар, в Феодосии — 128 пар, в Судаке — 59, в Керчи и Бахчисарае расписались более 50-ти приезжих, а в Саках, Джанкое и Черноморском районе — более 30 пар, перечислили в пресс-службе.
«Свадебные туристы» все чаще едут в Крым из Московской, Ленинградской, Сахалинской, Тульской, Липецкой, Херсонской, Ростовской, Белгородской, Курской, Саратовской, Оренбургской, Воронежской, Нижегородской, Свердловской, Томской, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ярославской, Брянской, Камчатской, Рязанской, Мурманской, Астраханской областей. А также из Республики Коми, Ханты-Мансийского АО-Югра, Бурятии, Марий Эл, ДНР, ЛНР, Башкортостана, Чукотского АО, Удмуртской Республики и Дагестана", — резюмировали в профильном министерстве.