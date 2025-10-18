В Крыму процветает свадебный туризм

Симферопольский районный отдел ЗАГС и отдел ЗАГС Симферополя зарегистрировали почти по 200 пар молодоженов-туристов. Чуть меньше таких брачующихся в Ялте — 190 пар, в Феодосии — 128 пар, в Судаке — 59, в Керчи и Бахчисарае расписались более 50-ти приезжих, а в Саках, Джанкое и Черноморском районе — более 30 пар, перечислили в пресс-службе.