Все больше отцов в Приморье уходят в декрет

В Приморском крае 950 отцов оформили оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. Ежемесячное пособие им выплачивает Социальный фонд России.
Как сообщает региональное отделение СФР, размер выплаты составляет от 12,1 до почти 69 тысяч рублей. Для трудоустроенных отцов ее расчет аналогичен материнскому пособию — она составляет 40% от среднего заработка за последние два года.
Этот период не только оплачивается, но и засчитывается в пенсионный стаж. За каждый год ухода за ребенком начисляются пенсионные коэффициенты: 1,8 балла — за первого, 3,6 — за второго и 5,4 — за третьего и четвертого ребенка.
«Отец может сохранить право на пособие, даже если досрочно выйдет на работу или будет трудиться у другого работодателя. Допускается совмещение трудовой деятельности с получением выплат», — пояснила руководитель отделения СФР по Приморскому краю Александра Вовченко.
Для оформления выплаты отцу необходимо написать заявление своему работодателю. Социальный фонд перечисляет пособие в течение 10 рабочих дней после получения всех необходимых сведений.