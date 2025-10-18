На какую поддержку могут рассчитывать отцы в Беларуси, рассказали в Минтруда

Важно понимать, что на отцов распространяется большинство гарантий и льгот в сфере трудового, налогового законодательства, предусмотренных для матерей в связи с рождением и воспитанием детей. С 1990-х годов белорусские отцы имеют право находиться в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а в 2020-м появился кратковременный отпуск по случаю рождения ребенка.
У отцов, как и у матерей, есть право выбора трудового отпуска в летнее время — при воспитании в семье ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.
Либо мать, либо отец, воспитывающие двоих детей до 16 лет, имеют право на один дополнительный выходной в месяц.
Кроме того, в Республике Беларусь одному из многодетных родителей либо родителей, воспитывающих ребенка-инвалида, предоставлено право на дополнительный выходной в неделю. В этом плане у белорусов есть выбор: можно сократить на час рабочий день с сохранением при этом зарплаты, а можно взять свободный от работы день.
В нашей стране действует поддержка отцов детей-инвалидов: они имеют право на досрочную пенсию по возрасту, если воспитали ребенка без матери. Прежде такая пенсия отцу назначалась, лишь если мать ребенка получила право на эту пенсию и отказалась от нее в пользу отца (либо из-за смерти не смогла воспользоваться этим правом). В Минтруда напомнили, что досрочную пенсию отцу вместо матери назначат, когда ему исполнится 58 лет и он подтвердит факт воспитания ребенка-инвалида не менее восьми лет до его совершеннолетия, а также будет иметь стаж работы не менее 25 лет (не менее 5 лет — с уплатой страховых взносов).