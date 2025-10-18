На какую поддержку могут рассчитывать отцы в Беларуси, рассказали в Минтруда

В нашей стране действует поддержка отцов детей-инвалидов: они имеют право на досрочную пенсию по возрасту, если воспитали ребенка без матери. Прежде такая пенсия отцу назначалась, лишь если мать ребенка получила право на эту пенсию и отказалась от нее в пользу отца (либо из-за смерти не смогла воспользоваться этим правом). В Минтруда напомнили, что досрочную пенсию отцу вместо матери назначат, когда ему исполнится 58 лет и он подтвердит факт воспитания ребенка-инвалида не менее восьми лет до его совершеннолетия, а также будет иметь стаж работы не менее 25 лет (не менее 5 лет — с уплатой страховых взносов).