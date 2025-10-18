Ричмонд
«Работают экипажи спецподразделения “Стрела”. ГАИ предупредила о масштабной отработке автодорог и улиц в Беларуси

ГАИ предупредила о масштабной отработке автодорог в Беларуси 18 и 19 октября.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ предупредила о масштабной отработке автодорог в Беларуси 18 и 19 октября. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ведомстве отметили, что в выходные 18 и 19 октября в стране прогнозируются сложные погодные условия. ГАИ настоятельно рекомендует белорусам заранее позаботиться об оснащении авто для передвижения в зимний период в связи с тем, что во многих регионах ожидаются заморозки (подробнее — здесь).

«ГАИ принимает дополнительные меры по предупреждению ДТП и усиливает контроль за дорожным движением, особенно в темное время суток», — предупредили в пресс-службе.

И добавили, что была организована масштабная отработка автодорог и улиц в режиме негласного и смешанного контроля. Так, для выявления нарушений Правил дорожного движения используются возможности Республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

«Экипажи спецподразделения ДПС “Стрела” работают на аварийно-опасных участках дорог», — предупредили в МВД.

Кроме того, в рамках выполнения указания Министра внутренних дел рейдовые группы продолжают мониторить ситуацию на АЗС, а также обеспечивать безопасность движения рядом с объектами придорожного сервиса. Также рейдовые группы проводят профилактические беседы с водителями и пешеходами.

Тем временем «Белоруснефть» сказала, как решает проблему с очередями на АЗС после слов президента Беларуси Александра Лукашенко.

Вместе с тем «Белоруснефть» сказала о ситуации с топливом на АЗС после слов президента Беларуси Александра Лукашенко.

Также мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

