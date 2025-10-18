«У нас уже всё облетело». Туристы потянулись в Калининград за золотой осенью и назвали ещё 5 плюсов такой поездки

Туристы едут в Калининградскую область круглый год, но к середине октября гостей объективно меньше. «Клопс» расспросил экскурсоводов и путешественников, чем привлекает регион осенью.
1. Нет летнего ажиотажа.
С началом учебного года реже отдыхают на выезде семьи с детьми. Если и встречаются организованные группы, то, как правило, это местные школьники.
Экскурсовод Александр рассказал «Клопс»: "Удивляют вопросы туристов, что делать осенью на море.
Если живёте в человейнике и работаете на пятидневке, то поездка на побережье — лучшая перезагрузка.
Местные жители тепло одеваются, берут зонты и пледы, дышат йодом, кормят чаек, сопротивляются ветру и наслаждаются волнами. А переняли кайф от всесезонных прогулок, похоже, у немцев из Восточной Пруссии".
Гид Андрей привёл свои аргументы: «В Калининградской области в октябре всё равно теплее в сравнении с другими регионами, есть возможность в лёгкой куртке и без шапки путешествовать. При этом ценник скромнее, чем в тёплых странах. Мой постоянный турист, банкир из Москвы, впервые в октябре приезжал и сказал: релакс, красота и дзен одновременно! Теперь будет путешествовать только в этот период».
Экскурсовод Юлиана радуется отсутствию пробок на Куршской косе и неспешным прогулкам с туристами. По её мнению, калининградская осень пахнет морем, облепихой, мёдом, ванилью и корицей.
Гид Наталья получает особое удовольствие именно во время осенних экскурсий: «Две трети пассажиров в большом автобусе — люди из категории 65 плюс. Они настоящие путешественники, внимательно слушают, задают вопросы, терпеливо по семь часов ходят. Это вам не летний чёс по городам побережья, а взаимный обмен информацией и впечатлениями. Сейчас к нам гости едут из Тюмени, Якутии, двух столиц, Урала».
2. Можно поймать выгодные авиабилеты и апартаменты.
Экскурсовод Ирина поделилась c «Клопс» своей калькуляцией: «Этот сезон не показателен: лета не было, считай. Сдавала семейный коттедж вместимостью до шести человек на побережье рядом с Балтийском: минимум на пять дней, в среднем 20 тысяч в сутки. Гостей не было в холодном июне, в июле всего два-три заезда и столько же в августе. До весны смысла выставлять дом в аренду и вовсе нет. Может, только на новогодние каникулы. Подумаю ещё: туристы гулять компанией захотят, накладно получится ремонт потом делать. Летом-то только ночуют в доме».
Анна, владелица двушки в Амалиенау, рассказала: квартира сейчас стоит 3 000−3 500 рублей в сутки, в ноябре и того дешевле. В августе туристы снимали жильё на полторы-две тысячи дороже.
«Поменялся и контингент: летом проживали в основном семьи с детьми и семейные пары, осенью — туристы-одиночки и командировочные, на выходные за впечатлениями прилетают студенты», — арендодатель говорит, что питает надежды на приток туристов в ноябрьские и новогодние праздники.
Найти более дешёвый билет на самолёт стало проще. Москвич Владислав прилетел 14 октября в недельный отпуск. Перелёт в Калининград и обратно с багажом обошёлся в 11 650 рублей. Билет покупал за 5 дней до вылета. «С ручной кладью можно было за восемь-девять взять», — говорит турист.
3. Мягкая погода и классные фотозоны.
Местные жители знают: это время года идёт нашим городам. Красные черепичные крыши, стены старинных кирх и замков, брусчатка выигрышно смотрятся в осеннем пейзаже.
«За зеленью многое спрятано от наших глаз. Сейчас же можно сделать потрясающие фотографии с разных ракурсов», — поделился калининградец Сергей.
С ним согласна гид Юлиана: «Летом многие виллы в Амалиенау закрыты ветками деревьев, а осенью-зимой появляется возможность детально рассмотреть архитектурные особенности и замысел этого района».
Гид Светлана напомнила, что осенью в Калининградской области есть возможность больше узнать о перелётных птицах. Туристов ждут на станции «Фрингилла» на Куршской косе, где прямо у них на глазах кольцуют пернатых. «С высоты Мюллера удивительный вид открывается на Куршскую косу: лоскутное одеяло — зелёная хвойная полоса сменяется жёлтой или красной лиственной. На дюнах собираются в стаи птицы».
Калининградской погоде завидуют туристы из других регионов. Надежда из Нижнего Новгорода приняла приглашение подруги прогуляться по парку имени Макса Ашманна. Призналась, что во второй раз поймала золотую осень: «У нас всё облетает, а здесь только начинается. Наверное, гигабайт памяти в смартфоне потратила на фото».
4. Гастрономические аргументы.
Даже мясоеды не могут в это время года не попробовать облепиховый чай с имбирём или бархатистый суп-пюре из тыквы, куда добавляют то креветки, то семечки. Как заметила историк региональной гастрономии Светлана Колбанёва, в ресторанах и кафе много сезонных блюд.
Осеннее меню предлагают большинство калининградских кафе и ресторанов. Гости пробуют блюда с местными грибами и овощами, а тыквенный соус подают даже к рыбе. Самый «многоликий» корнеплод — картофель, ведь в калининградской кухне перемещались литовские, белорусские, немецкие традиции. Повара используют урожай этого года: инжир, клюкву, яблоки, груши. Согреться помогает ароматный чай с шиповником и липой. Мёд с местных пасек идёт добавкой к фермерским сырам.
5. Культурные события.
Осенью в Калининграде продолжается фестивальный звездопад. События проходят не только в театрах и концертных залах, но и под мостом.
6. Услуги гидов стали доступнее.
Как признались профессионалы туриндустрии, осенние скидки — вынужденные. «Их трудно выразить в процентах, но вполне можно описать как тоскливое посасывание под ложечкой, когда кушать хочется, а заказов практически нет», — пошутил экскурсовод Алексей, добавив, что это «чудодейственно возвращает расценки к себестоимости».
Его коллега Татьяна рассказала, что турфирмы цены на поездки не меняли пару лет, а индивидуалы легко реагируют на осеннее падение турпотока. По словам гида Юлии, если летом не хватает аттестованных специалистов и мест в автобусах, то в октябре таких проблем уже нет.
Туристы из «большой России» осенью повалили в Калининградскую область. Калининградские кафе и магазины украсили витрины к осени.