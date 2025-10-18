«У нас уже всё облетело». Туристы потянулись в Калининград за золотой осенью и назвали ещё 5 плюсов такой поездки

Экскурсовод Ирина поделилась c «Клопс» своей калькуляцией: «Этот сезон не показателен: лета не было, считай. Сдавала семейный коттедж вместимостью до шести человек на побережье рядом с Балтийском: минимум на пять дней, в среднем 20 тысяч в сутки. Гостей не было в холодном июне, в июле всего два-три заезда и столько же в августе. До весны смысла выставлять дом в аренду и вовсе нет. Может, только на новогодние каникулы. Подумаю ещё: туристы гулять компанией захотят, накладно получится ремонт потом делать. Летом-то только ночуют в доме».