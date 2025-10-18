Ричмонд
В Молдове ужесточают наказание за отказ рассматривать жалобы потребителей

Если процедура экспертизы не соблюдена, вся ответственность за некачественный товар или услугу автоматически ложится на продавца.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове предложено значительно усилить ответственность продавцов и поставщиков услуг за необоснованный отказ рассматривать или удовлетворять жалобы потребителей (о бесплатном устранении недостатков, замене товара или возврате денег).

Основные изменения:

• Повышение штрафов:

• Для должностных лиц: штрафы вырастут с нынешних 1 500−3 000 леев до 5 000−7 500 леев (100−150 у.е.).

• Для юридических лиц: штрафы увеличатся с 4 500−6 000 леев до 20 000−30 000 леев (400−600 у.е.).

• Обязательная экспертиза: Если продавец отклоняет жалобу, утверждая, что дефект возник по вине потребителя, он обязан за свой счет инициировать техническую экспертизу в течение 14 календарных дней.

• Ответственность: Если процедура экспертизы не соблюдена, вся ответственность за некачественный товар или услугу автоматически ложится на продавца/поставщика.