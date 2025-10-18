Тюменский студент создал технологию производства энергетических батончиков

Технологию производства энергетических батончиков с адаптогенами — веществами, которые повышают сопротивляемость к стрессу, — разработал студент Государственного аграрного университета Северного Зауралья Валентин Старцев по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.
Основная цель проекта заключается в том, чтобы разработать и внедрить технологию производства энергетических батончиков с добавлением адаптогенов для повышения работоспособности, выносливости и стрессоустойчивости людей с высокой физической и интеллектуальной нагрузкой. Такой батончик весом 40−60 грамм будет содержать полноценный углеводно-белково-жировой комплекс, обогащенный экстрактом адаптогенов, витаминами и минералами.
По мнению Валентина Старцева, такой вкусный и полезный продукт будет востребован у 25−45-летних жителей городов, ведущих активный образ жизни: спортсменов, работников интеллектуального труда и студентов. Кроме того, студент планирует выпустить небольшую пробную партию готового продукта.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.