В Челябинской области пройдет фестиваль с участием лучших лекторов округа

Фестиваль «100 лучших просветителей УрФО» состоится 14−16 ноября на курорте «Увильды» в Челябинской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации правительства региона.
В течение трех дней участники пройдут насыщенную образовательную программу, которая включает лекции по ораторскому мастерству, групповую работу по постановке и достижению целей. Также пройдут мастер-классы по нескольким ключевым направлениям: психологии, науке и образованию, самореализации и карьере, медиа и другим. Запланированы интеллектуальная игра по мотивам «Что? Где? Когда?», патриотическая викторина «Россия в деталях» и нетворкинг «Клубы по интересам».
«Форум “100 лучших просветителей УрФО” будет проходить впервые. Это пилотный проект для всех федеральных округов. Уверен, что мероприятие пройдет на самом высоком уровне: опытом будут делиться сами просветители и федеральные эксперты. Благодарю курорт “Увильды”, который принимает форум. Он становится местом силы, знаний и мудрости для всего Уральского федерального округа», — отметил руководитель управления по развитию Уральского федерального округа Российского общества «Знание» Иван Попп.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.