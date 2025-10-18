В Челябинской области пройдет фестиваль с участием лучших лекторов округа

«Форум “100 лучших просветителей УрФО” будет проходить впервые. Это пилотный проект для всех федеральных округов. Уверен, что мероприятие пройдет на самом высоком уровне: опытом будут делиться сами просветители и федеральные эксперты. Благодарю курорт “Увильды”, который принимает форум. Он становится местом силы, знаний и мудрости для всего Уральского федерального округа», — отметил руководитель управления по развитию Уральского федерального округа Российского общества «Знание» Иван Попп.