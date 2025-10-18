Прикамские школьники проехали по маршруту «Средневековый север»

Более 40 школьников из поселка Звездного Пермского края узнали про «Средневековый север». Подобные турпоездки организованы при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации поселка.
Перед отправлением в первый город тура — Березники — все участники прошли входной тест по истории России. Во время путешествия ребята посетили исторические и культурные объекты, узнали о традициях и быте народов, населявших север Пермского края, а также познакомились с современными достижениями региона.
«Мы рады видеть, что наши школьники активно участвуют в образовательных проектах, которые помогают им лучше узнать свою историю и культуру. Путешествие по маршруту “Средневековый север” — это не только возможность увидеть новые места, но и шанс углубить свои знания о нашем крае. Я уверена, что такие поездки способствуют формированию у молодежи чувства гордости за свою страну и ее богатое наследие», — отметила директор средней школы поселка Звездного Галина Ларионова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.