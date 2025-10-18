Прикамские школьники проехали по маршруту «Средневековый север»

«Мы рады видеть, что наши школьники активно участвуют в образовательных проектах, которые помогают им лучше узнать свою историю и культуру. Путешествие по маршруту “Средневековый север” — это не только возможность увидеть новые места, но и шанс углубить свои знания о нашем крае. Я уверена, что такие поездки способствуют формированию у молодежи чувства гордости за свою страну и ее богатое наследие», — отметила директор средней школы поселка Звездного Галина Ларионова.