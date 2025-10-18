В Астраханской области трудоустроили 48 выпускников вузов и СПО

Кроме того, с 1 сентября в кадровых центрах «Работа России» стартовал проект по маршрутизации молодежи, который будет реализован во всех 89 регионах. Маршрутизация — это комплекс мероприятий по сопровождению молодежи для дальнейшего трудоустройства на рабочее место в соответствии с освоенной образовательной программой. Проект ориентирован на учеников 8−9 классов, выпускников вузов и колледжей и осуществляется с использованием цифровых платформ.