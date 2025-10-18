В Астраханской области трудоустроили 48 выпускников вузов и СПО

Кадровый центр Астраханской области трудоустроил 48 выпускников вузов и СПО с начала года в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в региональном агентстве по занятости населения.
Трудоустроенные выпускники работают воспитателями, медсестрами, юрисконсультами, инженерами, поварами, продавцами и трактористами. Всего в Кадровый центр Астраханской области обратились 144 выпускника среднего профессионального образования и 35 выпускников вузов. Карьерные консультанты помогают выпускникам подготовиться к выходу на рынок труда, составить резюме, выбрать подходящие вакансии и успешно пройти собеседования.
Кроме того, с 1 сентября в кадровых центрах «Работа России» стартовал проект по маршрутизации молодежи, который будет реализован во всех 89 регионах. Маршрутизация — это комплекс мероприятий по сопровождению молодежи для дальнейшего трудоустройства на рабочее место в соответствии с освоенной образовательной программой. Проект ориентирован на учеников 8−9 классов, выпускников вузов и колледжей и осуществляется с использованием цифровых платформ.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.