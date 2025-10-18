Кубанская «Фабрика настоящего мороженого» оптимизирует производство

Предприятие «Фабрика настоящего мороженого» в Краснодарском крае увеличит эффективность в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономики региона.
В компании уже завершен этап картирования текущего состояния производственных процессов. Благодаря детальному анализу команда выделила ключевые узкие места и определила конкретные точки роста. Это позволило разработать целевую карту потока создания ценности, которая станет основой для повышения качества продукции и эффективности работы фабрики. В планах у команды — совершенствование контроля, бережливое планирование ресурсов, развитие цифровых инструментов для цеха и регулярный анализ причин сбоев.
«В рамках проекта мы поставили себе цель снизить брак продукции не меньше чем на 30 процентов и сократить простои оборудования на 85,5 процента. Еще одна поставленная задача — увеличение выработки на 14 процентов. Такой подход даст предприятию заметное преимущество: позволит выпускать больше мороженого без потери качества, рационально использовать ресурсы и быстрее выполнять поступающие заказы», — подчеркнул руководитель проекта АНО «Региональный центр компетенций» Андрей Мациевский.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.