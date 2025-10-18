Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области зафиксировали рекордные цены на бензин

Жители негодуют в социальных сетях.

Источник: Reuters

Рекордную стоимость бензина зафиксировали в Белой Калитве. По данным в соцсетях, некоторые автовладельцы столкнулись с ценами около 85 рублей за литр бензина.

Обстановка на рынке нефтепродуктов в Ростовской области остается нестабильной. Если на центральных автозаправках цена за литр 95-го бензина колеблется около отметки в 72 рубля, то отдельные небольшие станции предлагают продукцию значительно дешевле, но автомобилисты вынуждены стоять в длинных очередях.

Причины резкого скачка цен пока остаются неясными. Эксперты предполагают, что ситуацию могли усугубить сезонные факторы, логистические трудности и колебания курса валют. Власти региона пока не прокомментировали эту проблему.

Ранее сообщалось, что донские следователи нашли убийцу ребёнка спустя более 30 лет.