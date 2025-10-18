В Ростовской области зафиксировали рекордные цены на бензин

Рекордную стоимость бензина зафиксировали в Белой Калитве. По данным в соцсетях, некоторые автовладельцы столкнулись с ценами около 85 рублей за литр бензина.
Обстановка на рынке нефтепродуктов в Ростовской области остается нестабильной. Если на центральных автозаправках цена за литр 95-го бензина колеблется около отметки в 72 рубля, то отдельные небольшие станции предлагают продукцию значительно дешевле, но автомобилисты вынуждены стоять в длинных очередях.
Причины резкого скачка цен пока остаются неясными. Эксперты предполагают, что ситуацию могли усугубить сезонные факторы, логистические трудности и колебания курса валют. Власти региона пока не прокомментировали эту проблему.
