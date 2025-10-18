В Ростовской области зафиксировали рекордные цены на бензин

Обстановка на рынке нефтепродуктов в Ростовской области остается нестабильной. Если на центральных автозаправках цена за литр 95-го бензина колеблется около отметки в 72 рубля, то отдельные небольшие станции предлагают продукцию значительно дешевле, но автомобилисты вынуждены стоять в длинных очередях.