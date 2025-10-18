В башкирском селе Федоровка открылась электрозарядная станция

Электрозарядная станция начала работать в селе Федоровка Республики Башкортостан в соответствии с целями национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Об этом сообщили в администрации Федоровского района.
Зарядная станция позволяет одновременно подключать несколько электромобилей. Благодаря поддержке трех различных типов разъемов она совместима с широким спектром современных моделей. Станция оборудована системой мониторинга с возможностью бесконтактной оплаты. Для удобства пользователей предусмотрено мобильное приложение, предоставляющее доступ к аналитическим данным.
«Открытие электрозарядной станции в селе Федоровка является ярким примером успешной реализации проектов в области инновационной транспортной инфраструктуры. Этот объект значительно повышает привлекательность региона для владельцев электромобилей и способствует его дальнейшему развитию в качестве экологически чистого и современного пространства», — отметил заместитель главы администрации Федоровского района по экономике, инвестициям и предпринимательской деятельности, бизнес-шериф Андрей Гончаров.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.