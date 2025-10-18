В башкирском селе Федоровка открылась электрозарядная станция

«Открытие электрозарядной станции в селе Федоровка является ярким примером успешной реализации проектов в области инновационной транспортной инфраструктуры. Этот объект значительно повышает привлекательность региона для владельцев электромобилей и способствует его дальнейшему развитию в качестве экологически чистого и современного пространства», — отметил заместитель главы администрации Федоровского района по экономике, инвестициям и предпринимательской деятельности, бизнес-шериф Андрей Гончаров.