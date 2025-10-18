В Улан-Удэ прошел психологический форум для детей и подростков

В Министерстве образования и науки Республики Бурятии отметили, что создание доброжелательной и безопасной атмосферы в школе — важная часть воспитательной работы. Форум «Добрая среда» помогает детям и подросткам не только говорить о ценностях дружбы и уважения, но и учиться применять их в реальной жизни.