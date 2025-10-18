В Улан-Удэ прошел психологический форум для детей и подростков

Третий республиканский психологический форум для детей и подростков «Добрая среда» состоялся 8 октября в городе Улан-Удэ Республики Бурятии в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.
Форум был направлен на расширение знаний ребят о создании дружелюбной и безопасной среды в школе, поддержку детских инициатив в конструктивном общении, а также на повышение социальной и познавательной активности. Работу мероприятия организовали в формате деловой игры: участники продемонстрировали знания о бесконфликтном общении, умение отстаивать свою точку зрения и навыки командной работы. Победителем стала команда Турунтаевской районной гимназии.
В Министерстве образования и науки Республики Бурятии отметили, что создание доброжелательной и безопасной атмосферы в школе — важная часть воспитательной работы. Форум «Добрая среда» помогает детям и подросткам не только говорить о ценностях дружбы и уважения, но и учиться применять их в реальной жизни.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.