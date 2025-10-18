Нижегородцы могут экологично сдать на утилизацию старую технику

Нижегородцы получили возможность бесплатно утилизировать старую электронную и электрическую технику в рамках федеральной программы «Школа утилизации: электроника». Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона.
В программе могут поучаствовать как жители области, так и бюджетные учреждения — школы, больницы, органы власти.
На утилизацию принимается компьютерная и офисная техника, бытовые приборы, электроинструменты, медицинское и научное оборудование. Исключение составляют только картриджи, источники бесперебойного питания и оборудование с маркировкой «радиация».
Фонд рационального природопользования проводит экспертизу технического состояния и предоставляет все необходимые документы для списания оборудования. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте фонда, после чего с потенциальными участниками свяжется куратор программы.