Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы могут экологично сдать на утилизацию старую технику

В рамках программы принимаются компьютеры, бытовые приборы и оргтехника.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородцы получили возможность бесплатно утилизировать старую электронную и электрическую технику в рамках федеральной программы «Школа утилизации: электроника». Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона.

В программе могут поучаствовать как жители области, так и бюджетные учреждения — школы, больницы, органы власти.

На утилизацию принимается компьютерная и офисная техника, бытовые приборы, электроинструменты, медицинское и научное оборудование. Исключение составляют только картриджи, источники бесперебойного питания и оборудование с маркировкой «радиация».

Фонд рационального природопользования проводит экспертизу технического состояния и предоставляет все необходимые документы для списания оборудования. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте фонда, после чего с потенциальными участниками свяжется куратор программы.