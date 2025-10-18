Ричмонд
На четырех перекрестках в Южно-Сахалинске установили камеры

Они расположены на участках с повышенной аварийностью.

Комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД начали работать на четырех перекрестках в Южно-Сахалинске по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

«Подключение всех четырех комплексов было завершено в сентябре, после чего информация о них была передана в Госавтоинспекцию и внесена в систему контроля дорожного движения “Паутина”. На сегодняшний день все камеры уже работают и фиксируют наиболее распространенные нарушения ПДД: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества пешеходам, непристегнутые ремни безопасности, выезд на перекресток при заторе», — отметил первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри.

Теперь камеры есть на перекрестках улиц с повышенной аварийностью: Комсомольская — Тихоокеанская, Комсомольская — Емельянова, Ленина — Пуркаева и Ленина — Пограничная. Летом также были введены в эксплуатацию комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД на аварийных участках в Долинском, Углегорском, Корсаковском районах и Южно-Сахалинске.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.