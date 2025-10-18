На четырех перекрестках в Южно-Сахалинске установили камеры

«Подключение всех четырех комплексов было завершено в сентябре, после чего информация о них была передана в Госавтоинспекцию и внесена в систему контроля дорожного движения “Паутина”. На сегодняшний день все камеры уже работают и фиксируют наиболее распространенные нарушения ПДД: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества пешеходам, непристегнутые ремни безопасности, выезд на перекресток при заторе», — отметил первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри.