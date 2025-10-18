Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми подписали соглашение о строительстве нового СК «Трудовые резервы»

Каток обещают сохранить.

Источник: Министерство спорта Пермского края

Представители минспорта Пермского края подписали документ о строительстве нового спорткомплекса «Трудовые резервы», рассказали в пресс-службе ведомства.

Речь идёт о трёхстороннем соглашении с физкультурно-спортивным объединением «Юность России» (правопреемником спортивно-физкультурной организации «Трудовые резервы») и застройщиком — компанией «Нова&Проформика».

Документ, помимо договорённостей о популяризации физкультуры и спорта, включает в себя реализацию проекта строительства многофункционального спортивного комплекса. Он расположится на месте старых «Трудовых резервов» на улице Патриса Лумумбы, 2. В минспорта подчёркивают, что спорткомплекс был построен в 1975 году и за 50 лет устарел морально и физически.

«Проводить ремонт Дома спорта нецелесообразно, так как он не соответствует техническим требованиям. Решено снести это здание и построить новое — ещё более многофункциональные. Спорткомплекс сохранит свою направленность на развитие бокса и дзюдо. Кроме того, его оборудуют под адаптивные направления этих видов. Размер здания увеличится до 2200 квадратных метров», — пояснила директор компании-застройщика Мария Ахметова.

По её словам, после преобразований стадион станет более универсальным и общедоступным. Летом здесь планируется проводить множество различных активностей, а зимой будут традиционно заливать каток.

«Площадь спортивного ядра нового объекта составит 17 тысяч квадратных метров. Здесь расположится футбольное поле с беговыми дорожками и площадки для игровых видов спорта, в том числе и для маломобильных граждан», — пообещала представитель застройщика.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в 2024 году пермяки активно выступили против застройки стадиона «Трудовые резервы». Люди опасались, что территорию застроят домами и город лишится любимого открытого катка.