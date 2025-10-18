В Перми подписали соглашение о строительстве нового СК «Трудовые резервы»

«Проводить ремонт Дома спорта нецелесообразно, так как он не соответствует техническим требованиям. Решено снести это здание и построить новое — ещё более многофункциональные. Спорткомплекс сохранит свою направленность на развитие бокса и дзюдо. Кроме того, его оборудуют под адаптивные направления этих видов. Размер здания увеличится до 2200 квадратных метров», — пояснила директор компании-застройщика Мария Ахметова.