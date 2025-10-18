В Перми подписали соглашение о строительстве нового СК «Трудовые резервы»

Представители минспорта Пермского края подписали документ о строительстве нового спорткомплекса «Трудовые резервы», рассказали в пресс-службе ведомства.
Речь идёт о трёхстороннем соглашении с физкультурно-спортивным объединением «Юность России» (правопреемником спортивно-физкультурной организации «Трудовые резервы») и застройщиком — компанией «Нова&Проформика».
Документ, помимо договорённостей о популяризации физкультуры и спорта, включает в себя реализацию проекта строительства многофункционального спортивного комплекса. Он расположится на месте старых «Трудовых резервов» на улице Патриса Лумумбы, 2. В минспорта подчёркивают, что спорткомплекс был построен в 1975 году и за 50 лет устарел морально и физически.
«Проводить ремонт Дома спорта нецелесообразно, так как он не соответствует техническим требованиям. Решено снести это здание и построить новое — ещё более многофункциональные. Спорткомплекс сохранит свою направленность на развитие бокса и дзюдо. Кроме того, его оборудуют под адаптивные направления этих видов. Размер здания увеличится до 2200 квадратных метров», — пояснила директор компании-застройщика Мария Ахметова.
По её словам, после преобразований стадион станет более универсальным и общедоступным. Летом здесь планируется проводить множество различных активностей, а зимой будут традиционно заливать каток.
«Площадь спортивного ядра нового объекта составит 17 тысяч квадратных метров. Здесь расположится футбольное поле с беговыми дорожками и площадки для игровых видов спорта, в том числе и для маломобильных граждан», — пообещала представитель застройщика.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в 2024 году пермяки активно выступили против застройки стадиона «Трудовые резервы». Люди опасались, что территорию застроят домами и город лишится любимого открытого катка.