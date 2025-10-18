Ричмонд
Полиция усилит патрулирование дорог Казахстана

Астана. 18 октября. КазТАГ — Полиция по поручению министра внутренних дел Ержана Саденова усилит патрулирование дорог Казахстана, передает корреспондент агентства.

«На особом контроле дорожная безопасность. За девять месяцев по республике зарегистрировано свыше 26 тыс. ДТП. При этом в результате принятых мер наблюдается снижение числа погибших на дорогах. Министр подчеркнул, что, несмотря на небольшое снижение, за каждой цифрой стоит человеческая жизнь. В этой связи он поручил усилить патрулирование на трассах, увеличить количество нарядов, пересмотреть маршруты патрулирования и активно внедрять цифровые решения контроля за дорожным движением», — сообщили в МВД в субботу.

Ранее КазТАГ сообщал, что министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов провел расширенное заседание коллегии ведомства с участием руководителей служб центрального аппарата, территориальных подразделений полиции, уголовно-исполнительной системы, ведомственных учебных заведений, а также командующих региональных командований Национальной гвардии, где жестко раскритиковал ситуацию с недобросовестными полицейскими.