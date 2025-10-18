Полиция усилит патрулирование дорог Казахстана

«На особом контроле дорожная безопасность. За девять месяцев по республике зарегистрировано свыше 26 тыс. ДТП. При этом в результате принятых мер наблюдается снижение числа погибших на дорогах. Министр подчеркнул, что, несмотря на небольшое снижение, за каждой цифрой стоит человеческая жизнь. В этой связи он поручил усилить патрулирование на трассах, увеличить количество нарядов, пересмотреть маршруты патрулирования и активно внедрять цифровые решения контроля за дорожным движением», — сообщили в МВД в субботу.