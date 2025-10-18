Ричмонд
На Камчатке прошел тренинг по коммуникации для социальных предпринимателей

Они познакомились с эффективными инструментами ведения переговоров и научились предотвращать конфликты.

Тренинг для социальных предпринимателей «Коммуникации без срывов: партнеры, клиенты, сотрудники» состоялся 9 октября в Камчатском крае по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре «Мой бизнес».

Участники познакомились с эффективными инструментами ведения переговоров, научились предотвращать конфликты и переводить сложные разговоры в конструктивное русло. Главным элементом тренинга стала практическая часть — предприниматели провели диагностику своих коммуникационных «триггеров», отработали сценарии типичных конфликтов, получили шаблоны переговоров и техники саморегуляции и управления эмоциями.

«Этот тренинг показал, насколько важна осознанная коммуникация в бизнесе. Именно такие мероприятия помогают социальным предпринимателям расти и укреплять свои команды. Сейчас на базе нашего центра проходит много семинаров и тренингов, поэтому предлагаем вам рассмотреть интересующие вас мероприятия и принять участие», — отметила заместитель директора АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства» Алина Чебураева.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

