Россельхознадзор не пропустил в Россию 2,1 тонны мяса из Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
В Брянской области была пресечена нелегальная перевозка из Беларуси более двух тонн мяса неизвестного происхождения. Во время совместных мероприятий с Брянской таможней Управлением Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям была обнаружена перевозка из Беларуси мяса в четвертинах в объезд официальных ветеринарных контрольных постов. Предположительно перевозилась говядина.
В ведомстве отметили, что данное транспортное средство с белорусскими государственными регистрационными номерами под управлением гражданина Беларуси, которое было задержано ранее сотрудниками таможни на автодороге в Клинцовском районе, доставлено на склад временного хранения.
Во время досмотра специалисты Управления смогли установить, что у перевозчика отсутствовали какие-либо ветеринарные сопроводительные документы на мясо общим весом 2,1 тонны, которые подтверждали бы его происхождение, качество, безопасность.
«Анализ системы прослеживаемости и сертификации “Меркурий” также не выявил оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде (эВСД)», — сообщили в Россельхознадзоре.
В ведомстве добавили, что на части четвертин были следы срезов оттисков ветеринарных клейм. Вместе с тем транспортировка груза осуществлялась навалом с грубым нарушением температурных режимов в транспортном средстве, не предназначенном для перевозки пищевой продукции.
Кроме того, специалисты отобрали от мяса образцы для проведения лабораторных исследований на исключение опасных болезней животных. По данному факту Управлением Россельхознадзора было заведено административное производство. Проводится разбирательство.
