Россельхознадзор не пропустил в Россию 2,1 тонны мяса из Беларуси

В Брянской области была пресечена нелегальная перевозка из Беларуси более двух тонн мяса неизвестного происхождения. Во время совместных мероприятий с Брянской таможней Управлением Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям была обнаружена перевозка из Беларуси мяса в четвертинах в объезд официальных ветеринарных контрольных постов. Предположительно перевозилась говядина.