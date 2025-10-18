Холодную воду отключат в Самаре до 24 октября

«РКС-Самара» проведет на следующей неделе ряд ремонтно-профилактических работ. Большинство из них пройдет без отключения воды, однако в некоторых случаях подачу ресурса все-таки ограничат на пару часов.
По данным коммунальщиков, 18 октября с 09:00 до 17:00 воды не будет на улицах Чапаевской, 45−89, 46−102, Венцека, 45−67, 36−60, Самарской, 83−131, 74−108, Льва Толстого, 65−87, 68−90, Максима Горького, 121.
21 октября ограничение введут с 09:30 до 12:25. Воды лишат улицы Аминева, 3−33, Губанова, 4, 6, 8, 10, 12−26, Ново-Садовую, 337, 339, 341 и Московское шоссе, 258−260.
22 октября воды не будет с 10:00 до 16:15. Подачу ресурса ограничат на улицах Коммунистической, 15, 17а, Владимирской, 7, Чернореченской, 16, 16а.
23 октября самарцам придется потерпеть неудобства с 10:30 до 14:15. Вода будет подавать на пониженном давлении на улицах Бакинской, Зеленой, Пугачевском тракте и других.
24 октября воды не будет на улице Мориса Тореза, 115, 117, 119, 125, 129, 131.