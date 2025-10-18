На подмосковном предприятии внедрили роботизированные комплексы

«Сегодня “КТЗ” — это 25 технологических линий и 16 литьевых машин общей мощностью более 80 тысяч тонн продукции в год. В рамках модернизации на участке производства муфт с закладными нагревателями были внедрены роботизированные комплексы. В результате предприятие отказалось от ручного труда в процессе изготовления литых изделий из полиэтилена, предназначенных для сварки полимерных трубопроводов, а производительность увеличилась более чем в два раза», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.