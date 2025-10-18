На подмосковном предприятии внедрили роботизированные комплексы

«Климовский трубный завод» (КТЗ) в городе Подольске Московской области увеличил производительность труда благодаря внедрению роботизированных комплексов в соответствии с целями национального проекта «Средства производства и автоматизации». Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
«Сегодня “КТЗ” — это 25 технологических линий и 16 литьевых машин общей мощностью более 80 тысяч тонн продукции в год. В рамках модернизации на участке производства муфт с закладными нагревателями были внедрены роботизированные комплексы. В результате предприятие отказалось от ручного труда в процессе изготовления литых изделий из полиэтилена, предназначенных для сварки полимерных трубопроводов, а производительность увеличилась более чем в два раза», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Муфты с закладными нагревателями применяются для сварки в автоматическом режиме, что обеспечивает высокое качество сварного соединения. Они предназначены для сетей водоснабжения и газораспределения. Кроме того, «КТЗ» роботизировал процесс выгрузки полимерного сырья из мешков, вес которых составляет 25 кг. Внедрение роботов позволило увеличить скорость выпуска продукции и снизить физическую нагрузку на работников производства.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.