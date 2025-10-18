В нижегородской «Школе 800» запустили систему факультетов

Система факультетов начала работать в «Школе 800» в Нижнем Новгороде в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Такую систему разработали сами ученики в ходе большого обсуждения и голосования. По факультетам распределяются ребята 5−8 классов. Каждый факультет представляет одно из четырех направлений: «Разум» (свобода мысли), «Сердце» (свобода чувств), «Полет» (свобода действий) и «Выбор» (свобода выбора).
Распределение учащихся происходит случайным образом — о принадлежности к факультету ребята узнают, получая браслет соответствующего цвета. У каждого факультета есть свое название, легенда, цвет, символ, девиз, место для собраний и наставники, которые помогают ученикам в реализации инициатив и осмыслении полученного опыта. В течение года факультеты участвуют в рейтинговой системе, зарабатывая баллы за индивидуальные и командные достижения.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.