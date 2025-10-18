В нижегородской «Школе 800» запустили систему факультетов

Распределение учащихся происходит случайным образом — о принадлежности к факультету ребята узнают, получая браслет соответствующего цвета. У каждого факультета есть свое название, легенда, цвет, символ, девиз, место для собраний и наставники, которые помогают ученикам в реализации инициатив и осмыслении полученного опыта. В течение года факультеты участвуют в рейтинговой системе, зарабатывая баллы за индивидуальные и командные достижения.