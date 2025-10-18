Отопление в Сочи включат досрочно

Власти Сочи приняли решение о досрочном старте отопительного сезона 2025−2026 годов. Об этом сообщает муниципальный центр управления Сочи.
«Отопительный сезон в Сочи начнется раньше установленного срока», — говорится в сообщении МЦУ.
Подача тепла в жилые дома и социальные объекты города-курорта начнется 5 ноября. При этом в предгорных районах отопление, как обычно, включат еще раньше — уже с 20 октября.
Ранее сообщалось, что старт отопительного сезона в Сочи назначен на 15 ноября. Однако в мэрии отмечали, что его могут перенести на более ранний срок. Это связано с быстрым наступлением холодов и прогнозом о предстоящей погоде.